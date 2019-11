Il punto sulla Liga - Barça-Real, sfida a distanza. L'Atletico non molla

© foto di J.M.Colomo

Si chiude la tredicesima giornata di Liga tra tantissime conferme e poche sorprese. Real e Barcellona, in attesa dello scontro diretto fissato ormai a dicembre, continuano a sfidarsi a distanza. L'Atletico, come al solito terzo incomodo, non molla la presa e si mantiene nelle posizioni di testa: inutile girarci troppo intorno, saranno loro le tre squadre che si contenderanno ancora una volta la Liga. In zona retrocessione piange il Celta Vigo, che ora rischia davvero. Il ko contro il Barcellona era prevedibile, ma bisogna assolutamente invertire la rotta per poter evitare il peggio

REAL E BARCELLONA SORRIDONO - I Blancos non si fanno intimorire dall'Eibar e in un tempo indirizzano subito il match grazie alle reti di Benzema e Sergio Ramos. Il Barcellona, impegnato sabato sera contro il Celta Vigo, dopo un primo tempo sottotono riesce a travolgere Iago Aspas e compagni con un netto 4-1, merito del solito fenomeno: tripletta di Leo Messi con due gol su calcio di punizione.

Vince e convince anche l'Atletico Madrid, contro l'Espanyol ci pensano Correa e Morata tra primo e secondo tempo, poi Koke chiude la pratica nel finale. Terza sconfitta per il Granada che perde 2-0 a Valencia e sprofonda in settima posizione. Il Siviglia si aggiudica il derby grazie a De Jong e Ocampos e si piazza all'inseguimento dei Colchoneros.

ZONA EUROPA AFFOLLATA - Per quanto riguarda la zona europea ci sono molte squadre coinvolte, con la Real Sociedad che rimane al quarto posto grazie al pareggio interno contro il Leganes. Sorride l'Athletic Bilbao, grazie al 2-1 contro il Levante firmato da Muniain e Capa i baschi salgono in sesta posizione. A 20 punti anche il Getafe dopo lo 0-0 interno contro l'Osasuna, ora la sfida per l'Europa League si fa davvero interessante.

LOTTA PER NON RETROCEDERE - Successo importantissimo per il Maiorca, che torna al successo dopo tre partite: il 3-1 contro il Villarreal permette a Budimir e compagni di tirare un sospiro di sollievo. Bene anche l'Alaves, che con un netto 3-0 contro il Valladolid si toglie dalla zona rossa. Attenzione al Celta Vigo, Espanyol e Leganes: bisogna iniziare a cambiare passo per potersi togliere immediatamente dalle retrovie.

I RISULTATI DELLA 13^A GIORNATA

Venerdì 8 novembre

Real Sociedad-Leganes 1-1

Sabato 9 novembre

Alaves-Valladolid 3-0

Valencia-Granada 2-0

Eibar-Real Madrid 0-4

Barcellona-Celta Vigo 4-1

Domenica 10 novembre

Maiorca-Villarreal 3-1

Athletic Bilbao-Levante 2-1

Atletico Madrid-Espanyol 3-1

Getafe-Osasuna 0-0

Betis-Siviglia 1-2