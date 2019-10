© foto di Imago/Image Sport

Una prestazione da 10 in pagella, quella di Serge Gnabry, che ieri ha firmato un poker contro il Tottenham. O almeno questo è il giudizio espresso dai colleghi de L'Equipe: il massimo dei voti per una partita assolutamente perfetta, un onore riservato solo ad altri 10 giocatori in passato (l'ultimo dei quali proprio un calciatore degli Spurs): Dusan Tadic, Lucas Moura, Neymar, Carlos Eduardo, Lionel Messi, Oleg Salenko, Robert Lewandowski, Franck Sauzée, Lars Winfield e Bruno Martini.