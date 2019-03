Il calcio inglese torna a fare la voce grossa in Champions League. Dopo Tottenham, United e City, anche il Liverpool ha staccato infatti il pass per i quarti di finale (vittoria per 3-1 sul campo del Bayern Monaco), portando a quattro il numero delle squadre di Premier League tra le migliori otto del torneo. Un risultato straordinario, che non si registrava dal 2009. Queste le prime pagine delle edizioni odierne dei quotidiani inglesi: