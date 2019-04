Sport celebra i ragazzi dell'Ajax: "Impatto De Jong e De Ligt"

© foto di Imago/Image Sport

Sport di questa mattina apre in prima pagina celebrando i due campioncini dell'Ajax titolando: "Impatto De Jong e De Ligt". I due giovani talenti olandesi hanno eliminato la Juventus dopo il Real Madrid e sono sulla bocca di tutti in Europa. Il centrocampista ha già firmato per i catalani ma anche il difensore sarebbe vicino alla firma col Barça che si assicurerebbe due dei giocatori più in vista al mondo.