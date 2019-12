Un rigore solare, secondo quello che raccontano da Barcellona, impedisce alla squadra di Valverde di conquistare i tre punti e San Sebastian. Contro la Real Sociedad il match termine 2-2, ma c'è da recriminare per un penalty su Piqué non ravvisato dall'arbitro. "VARgognoso", è l'apertura di Sport in prima pagina, parlando di una indignazione blaugrana, al punto che Bartomeu invierà una protesta formula a Luis Rubiales sull'arbitraggio di ieri.