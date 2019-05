Sport sul Barcellona femminile: "Continueremo a sognare"

Sconfitta in finale di Champions League per il Barcellona femminile. Le catalane sono state battute 4-1 dalle rossoblu nell'ultimo atto del massimo trofeo europeo. Questo il titolo dell'edizione odierna di Sport: "Continueremo a sognare".

Espanyol in Europa - Il taglio basso è invece dedicato all'Espanyol che ha conquistato il settimo posto e la qualificazione in Europa League. Questo il titolo: "L'Espanyol va in Europa 12 anni dopo".

City campione - A fianco è dedicato anche un titolo a Pep Guardiola e al suo City, vincitore ieri della FA Cup: "Il City di Pep conquista il poker di titoli".