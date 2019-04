I tifosi dello Schalke pro attentatore, Bartra: "E' inaccettabile"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del derby contro il Borussia Dortmund, alcuni tifosi dello Schalke 04 hanno esposto uno striscione che auspicava alla libertà di Sergei W., l'uomo che nell'aprile di due anni fa attentò con delle bombe il pullman del Borussia Dortmund. Un fatto non passato inosservato agli occhi si Marc Bartra che quel giorno riportò ferite importanti: "Intollerabile, inaccettabile e triste. Spero che l'autorità competente adotterà le misure appropriate di fronte a questo fatto. Una cosa è la rivalità nel calcio e un'altra è chiedere la libertà per qualcuno che ha giocato con la vita di 28 persone", ha scritto il difensore ex BVB.