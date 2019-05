Treble del Celtic: battuti gli Hearts nella finale di Scottish Cup

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Il Celtic questo pomeriggio s'è assicurato la Scottish Cup. La squadra di Glasgow ha conquistato il trofeo battendo in rimonta gli Hearts: decisiva la doppietta realizzata nella mezz'ora finale da Edouard dopo la rete di Edwards in apertura di ripresa. Per il Celtic, si tratta del terzo trofeo vinto in stagione dopo la Scottish Premier League e la Scottish League Cup.