Icardi già al centro del PSG: il ritratto de L'Equipe e i dubbi di Tuchel

© foto di Insidefoto/Image Sport

Apertura de L'Equipe dedicata al Paris Saint-Germain e alle possibilità di Mauro Icardi di essere titolare. "Non so quanti minuti sia in grado di giocare", ha detto ieri Thomas Tuchel, che lascia aperta anche la possibilità di vedere Choupo-Moting dall'inizio o, magari, entrambi. La sensazione del quotidiano è che sarà però Maurito a giocare. E proprio sul giocatore, L'Equipe di oggi dedica un lungo ritratto, che passa anche dalla voce dei tifosi dell'Inter, dell'ex agente Letterio Pino e da tutte le dichiarazioni delle ultime mesi che hanno riguardato la fine della sua avventura nerazzurra.