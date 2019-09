Il Bahrain 'sbarca' in Champions: ieri il debutto di Yusuf Helal

Un piccolo record nella storia della Champions, un grande passo per la storia calcistica del Bahrain. Nella serata di ieri, in occasione di Inter-Slavia Praga, durante la ripresa ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco Abdulla Yusuf Helal, attaccante classe '93. Arrivato questa estate dal Bohemians 1905, Helal è il primo calciatore bahreinita a debuttare nella massima competizione continentale.

Abdulla Yusuf Helal will be the very first 🇧🇭 Bahraini player to compete in @ChampionsLeague Group Stage! #UCLdraw #slaviaprague pic.twitter.com/NniHCt3Clp

— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) August 29, 2019