© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Avanti con Ernesto Valverde. È questa la decisione del Barcellona, secondo quanto riferito da Marca. Dopo 24 ore in cui si sono avvicendate diverse voci sul possibile esonero del tecnico, in tarda serata il presidente Bartomeu, d'intesa con la dirigenza, ha fatto trapelare la sua intenzione. Il Barça non cambia: decisivo, in tal senso, anche il parere dello spogliatoio, a partire dal suo leader Messi, contrario a una svolta drastica.