Il Chelsea non si ferma più: Crystal Palace ko, 6° successo di fila. Ora è 2°

© foto di Imago/Image Sport

Dopo un primo tempo bloccato, il Chelsea mette di nuovo il pilota automatico e atterra anche il Crystal Palace. I gol? Il primo, manco a dirlo, del solito Tammy Abraham, giunto al decimo sigillo stagionale. Il secondo, quello che vale il 2-0 finale, porta invece la firma di Pulisic. E sono loro a far grande la squadra di ragazzini di Lampard: sesta vittoria consecutiva in Premier League, l'ottava nelle ultime dieci partite. Momento di forma strabiliante e, in attesa di Liverpool-Manchester City di domani, ecco il secondo posto in classifica. Neanche il più ottimista dei tifosi ci avrebbe pensato dopo il blocco del mercato e il cambio di panchina estivo.

La dodicesima giornata di Premier League:

Norwich-Watford 0-2 (ieri)

Chelsea-Crystal Palace 2-0

Burnley-West Ham (oggi, ore 16)

Newcastle-Bournemouth (oggi, ore 16)

Southampton-Everton (oggi, ore 16)

Tottenham-Sheffield United (oggi, ore 16)

Leicester-Arsenal (oggi, ore 18:30)

Manchester United-Brighton (domani, ore 15)

Wolverhampton-Aston Villa (domani, ore 15)

Liverpool-Manchester City (domani, ore 17:30)