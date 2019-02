© foto di Insidefoto/Image Sport

Il futuro di Adrien Rabiot non è ancora stato deciso. L'unica cosa certa, al momento, è che la prossima stagione il giocatore non resterà al PSG, col suo contratto che scadrà a giugno. Su di lui sembrava forte il Barcellona, ma secondo As negli ultimi giorni anche le big di Premier hanno iniziato a sondare la pista. Su tutte il Manchester United che in estate dovrà sostituire Fellaini, ma pure Liverpool, Arsenal e Tottenham.