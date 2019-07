© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uruguay, Argentina, Spagna, Brasile, Messico, Israele, Grecia, Ecuador, Paraguay, El Salvador e Cile. Sono i Paesi in cui ha giocato il Loco Sebastian Abreu, leggenda del calcio sudamericano, che a 42 anni torna in campo dopo una breve parentesi sulla panchina del Santa Tecla (El Salvador). Abreu, infatti, firmerà per il Boston River, squadra di prima divisione uruguaiana: sarà la ventinovesima maglia che vestirà nella sua lunghissima carriera, cominciata nel 1994. Lo riporta El Pais.