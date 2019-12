Il Man United trionfa nel derby: 1-2 all'Etihad, Guardiola a -14 da Klopp

© foto di

Il Manchester United espugna l'Etihad Stadium, battendo i Citizens per 2-1 grazie alle reti di Rashford al 23' e Martial al 29'. Di Otamendi, all'85', il gol che aveva ridato speranza a Guardiola e i suoi nel finale. Boccone davvero amaro per il Manchester City, a -14 dalla vetta dopo 16 giornate di Premier League con 32 punti. Bella boccata d'aria fresca invece per Solskjaer, ora quinto in classifica con 24 lunghezze.

Il programma completo del 16° turno di Premier:

Sabato

13:30 Everton - Chelsea 3-1

16:00 Bournemouth - Liverpool 0-3

16:00 Tottenham - Burnley 5-0

16:00 Watford -Crystal Palace 0-0

18:30 Manchester City - Manchester Utd 1-2

Domenica

15:00 Aston Villa - Leicester

15:00 Newcastle - Southampton

15:00 Norwich - Sheffield Utd

17:30 Brighton - Wolves

Lunedì

21:00 West Ham-Arsenal