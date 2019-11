© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid negli ultimi giorni ha inviato una lettera alla Federazione spagnola, che a sua volta l'ha girata a UEFA e FIFA, per esprimere "opposizione frontale" alla possibile organizzazione della sfida tra Villarreal e Atletico Madrid a Miami il prossimo 6 dicembre. Giovedì si terrà presso il tribunale commerciale di Madrid l'udienza precauzionale per la richiesta della Liga di organizzare la gara negli States, con il Real Madrid che esprime la sua "sorpresa sull'intenzione della Liga che dovrebbe salvaguardare una squisita imparzialità del campionato". Il presidente della Lega spagnola Tebas è fiducioso di riuscire nell'intento di dislocare il campionato e creare un precedente anche a livello europeo, anche se la Federazione, rivolgendosi agli organi internazionali del calcio, ha sottolineato come questa decisione potrebbe creare una grande confusione in merito ai regolamenti della FIFA che prevedono la possibilità di giocare gare di campionato solo all'interno del paese di origine dello stesso. A riportarlo è AS.