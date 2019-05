Il Valencia batte 2-1 il Barça e conquista la Copa del Rey: Messi non basta

© foto di J.M.Colomo

Messi questa volta non basta al Barcellona. La squadra di Valverde infatti è stata battuta 2-1 in finale di Copa del Rey da un grande Valencia. Al Sanchez Pizjuan di Siviglia la squadra di Marcelino a fine primo tempo era già avanti di due reti grazie ai gol di Gameiro e Rodrigo. Nella ripresa Leo Messi ha cercato di accorciare le distanze trovando il gol al 73' ma senza riuscire ad evitare la sconfitta al Barcellona che dunque non riesce a fare il Doblete dopo la vittoria del campionato. Si chiude con la vittoria della Coppa di Spagna la buona stagione del Valencia che in Liga ha conquistato il quarto posto in classifica.

COPA DEL REY

Barcellona-Valencia 1-2 (Messi - Gameiro, Rodrigo)