Ha fatto discutere in Inghilterra il tweet di Declan Rice, centrocampista del West Ham e recentemente anche della nazionale inglese dopo lo switch avvenuto dall'Irlanda, con la quale aveva collezionato tre gettoni in amichevole. L'hashtag #upthera in segno di solidarietà nei confronti dell'IRA ha scatenato l'indignazione in Inghilterra e portato il giocatore a chiedere scusa pubblicamente. Le prime pagine inglesi, pertanto, sono tutte su di lui.