James Rodriguez segue le orme del compagno di club Gareth Bale e, nonostante non si alleni col Real Madrid dallo scorso 21 ottobre, ieri si è allenato regolarmente con la Nazionale colombiana. Il club Blancos ha sempre spiegato la sua esclusione con alcuni problemi fisici, che evidentemente o non sono reali oppure sono stati clamorosamente superati al momento dell'arrivo del giocatore nel ritiro dei Cafeteros. A riportarlo è AS.