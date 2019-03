© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandr Khatskevich, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea: "Abbiamo ovviamente studiato un piano per tentare di recuperare lo 0-3 subito all'andata. Speriamo di far gol velocemente, i miracoli si verificano nel calcio, perché non dovrebbe succedere domani?".