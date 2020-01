© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di FA Cup in programma domani contro l'Everton di Ancelotti: "Minamino dal 1'? Minamino ha svolto tre allenamenti con noi, non è abbastanza, ma questo è il calcio. È arrivato in buona forma, vedremo se giocherà domani".

Everton?

"È un derby, un grande derby. Giocheremo nel nostro stadio e daremo tutto, questo è il piano".

Infortunati?

"Keita farà degli esami oggi, Shaqiri sta meglio ma non è disponibile per domani. Oxlade-Chamberlain e Lovren sono in ripresa, Fabinho si allena a parte. La maggior parte di loro non ci sarà con l'Everton, vedremo se potremo recuperarli per la gara successiva".