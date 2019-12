Con il rinnovo fino al 2024, Jurgen Klopp nel caso completasse come da contratto il suo compito con i reds, arriverebbe a nove anni sulla stessa panchina. Ironia del destino, o forse non proprio una coincidenza, il rinnovo del tecnico tedesco arriva lo stesso giorno di quello di una bandiera come Steven Gerrard. Quest'ultimo si è legato ai Rangers, anche lui fino al 2024. In pratica, una staffetta che sembra già scritta anche perché a oggi solo un idolo della Kop come l'ex centrocampista potrebbe essere accettato come successore del tedesco. Intanto Gerrard si fa le ossa sulla panchina dei Rangers, riportandolo piano piano a una dimensione più consona alla storia del club protestante di Glasgow: finalmente in lotta per il titolo, quest'anno ha già conteso al Celtic la Coppa di Lega, perdendo di misura nella finale. Ma è anche in Europa che sta restituendo dignità alla squadra: era dal 2010-2011 che gli scozzesi non accedevano al turno di febbraio di coppa. In mezzo un fallimento e una lenta risalita. Da qui a giugno 2024 ci sono altri quattro anni e mezzo per prepararsi al ritorno all'ovile. Nel frattempo il Liverpool è in mani sicure, prossimo a rompere gli ultimi tabù: a fine dicembre il Mondiale per Club, perso nel 2005. E soprattutto la Premier League, mai vinta con questa dicitura. L'ultima volta infatti che i reds hanno vinto il campionato risale al 1990.