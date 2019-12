Klopp nel derby senza Firmino e Salah: "Volevo una squadra fresca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ben cinque cambi rispetto all'undici tipo del Liverpool, che affronterà il derby contro l'Everton senza Firmino e Salah. Nell'immedaito pre-partita, il tecnico Jurgen Klopp spiega le sue scelte: "Dovevo cambiare, dobbiamo rispettare la partita, la sua intensità, è un derby. Volevo dimostrare rispetto per i miei ragazzi, i miei tifosi, e che mi piace la rosa a mia disposizione. Sappiamo che sarà molto intensa".

L'Everton fatica e Silva è a rischio. Che sfida vi aspetta?

"Credo che non dobbiamo pensare a questo, è una partita importantissima per le squadre e per i giocatori. In partite come questa non pensi ad altre cose, cerchi solo di concentrarti sulla battaglia che ti servirà per portare a casa i tre punti".

Però è difficile pensare che il Liverpool non possa vincere.

"Grazie a Dio non guardiamo al passato. Io non penso neanche per un secondo ai precedenti, quella di oggi è una partita difficile e devo sapere soltanto questo. Dobbiamo cercare di giocare il nostro calcio, correre, crossare, tirare. Senza pensare all'avversario".