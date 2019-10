© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il fitto calendario del Liverpool, che a breve sarà impegnato nel mondiale per club, fa discutere in Inghilterra. Dopo la vittoria sull'Arsenal in Carabao Cup, il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp è stato abbastanza chiaro: "Penso che dalla Premier League abbiano seguito con grande attenzione la gara, sperando che passasse l'Arsenal. Ora devono trovarci una data adatta. Non possiamo essere vittime di questi problemi".