Kovac: "Hernandez ha mentalità vincente. Riabilitazione a Monaco"

Nico Kovac, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto dei bavaresi, Lucas Hernandez: "Siamo molto contenti per il suo acquisto, è un campione del Mondo e può giocare in diverse posizioni, come ha dimostrato. È un giocatore con una grande mentalità e rinforzerà la nostra squadra. Come sapete, è stato operato ieri, può sembrare strano ma il nostro staff lo reputava necessario. È andato tutto bene, ora farà la riabilitazione qui, in accordo con l'Atletico".