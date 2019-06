© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Arsenal vuole blindare i suoi due talenti offensivi. Come riporta Football London, i Gunners avrebbero infatti pronto il rinnovo sia per Pierre-Emerick Aubameyang che per Alexandre Lacazette. Per i due bomber, 31 gol il primo e 19 il secondo soltanto nell'ultima stagione, è pronto un nuovo accordo con tanto di importante ritocco dell'ingaggio per rispedire al mittente le avances delle big europee almeno per un altro anno.