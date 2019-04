LA Galaxy, Ibrahimovic: "Per i giovani non c'è miglior club dell'Ajax"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tre anni in Olanda all'Ajax sono stati sufficienti ad Ibrahimovic per percepire che il club di Amsterdam è il migliore al mondo nella formazione dei giovani. "Per un ragazzo ambizioso non c'è miglior club che l'Ajax. Gli allenamenti, la filosofia, i compagni di squadra: è tutto di alto livello. Consiglio a qualunque giovane di talento di cominciare la carriera nell'Ajax", ha detto l'attaccante ora al Los Angeles Galaxy in un'intervista a Voetbal International. "Sono molto grato all'Ajax per essere stato il primo club straniero ad offrirmi certe opportunità e la giusta mentalità per crescere"