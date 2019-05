Le aperture dalla Spagna - Real, Mbappé-Neymar. Barça su 4 attaccanti

Il Real Madrid cerca un colpaccio da regalare a Zinedine Zidane e alla tifoseria delle merengues per dimenticare l'ultima deludente stagione. "Mbappé o Neymar, la sfida di Florentino", è il titolo di As che sottolinea come il presidente Perez sia in attesa dell'assist decisivo per sferrare l'assalto a uno dei due attaccanti del Paris Saint-Germain. L'ex Monaco non ha confermato la permanenza all'ombra della torre Eiffel mentre i contatti per arrivare all'ex Barcellona non sono mai stati interrotti.

Barcellona cerca un attaccante. "Casting al 'nueve'", è il titolo di Mundo Deportivo che mette in prima pagina i quattro nomi seguiti dai catalani: Stuani, Llorente, Maximiliano Gomez e Ben Yedder. "Inizia la movida", è invece l'apertura di Sport che conferma l'imminente cessione di Cillessen al Benfica. Al suo posto uno tra Sommer e Casteels.

Le parole di Vinicius. L'attaccante del Real Madrid ha rilasciato una intervista a Marca. "Per me è stato un anno importante", le sue parole. "In questa stagione ho imparato tanto", ha proseguito il calciatore.