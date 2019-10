Le aperture in Francia - Ai Bleus il Califfo Giroud non basta

Queste le aperture più importanti della stampa francese di oggi martedì 15 ottobre 2019 dedicate allo sport:

L'EQUIPE

"Un Califfo al posto della qualificazione"

Prima pagina con l'immagine dell'esultanza di Oliver Giroud, autore del gol della Francia nell'1-1 contro la Turchia. "Unico marcatore venerdì contro l'Islanda - si legge -, Olivier Giroud si è ripetuto". Per quanto riguarda la qualificazione si legge invece: "I Bleus dovranno ancora attendere per essere sicuri della qualificazione alla fase finale dell'Europeo"

LE PARISIEN

"Bisogna attendere"

Spalla destra della prima pagina del quotidiano parigini dedicata al pari ottenuto ieri dalla Francia allo Stade de France contro la Turchia. "Serve ancora pazientare per l'Europeo" è il titolo scelto con gli uomini di Didier Deschamps che per ottenere il pass per la fase finale dovranno attendere la prossima tornata di gare fissata a metà novembre.