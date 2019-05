Le aperture in Inghilterra - L'ultima di Hazard e l'intervista di van Dijk

Si parla tanto di Eden Hazard sui tabloid britannici. D'altronde la Premier League è finita, le squadre inglesi sono ancora impegnate nelle due finali di Champions ed Europa League, ma il mercato incombe e per lui il futuro sarà quasi certamente al Real Madrid.

Daily Express - La stella del Chelsea sembra essere pronta a sbarcare in Spagna, ma prima c'è la finale da disputare. "L'esito finale di Eden", titola l'edizione odierna del Daily Express, che invece in taglio basso parla del Manchester City: "Pep pronto a compattere per tenere Sané", si legge, dopo le ultime indiscrezioni circa un Bayern Monaco fortemente interessato all'esterno tedesco.

Star Sport - Stesso tema d'apertura anche su Star Sport. "L'ultima avventura di Eden", si legge, perché è fissata per dopo la finale di Baku la deadline per il trasferimento alla Casa Blanca. Di spalla si parla anche di Lampard e del suo possibile futuro proprio sulla panchina del Chelsea.

The Guardian - Non solo Chelsea e Manchester City, sui tabloid di parla anche del Liverpool, con un'intervista esclusiva a Virgil van Dijk, il giocatore dell'anno in Premier League, che si racconta al Guardian: "Al Liverpool c'è sempre pressione".