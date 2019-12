Le aperture in Inghilterra - La trinità di Gabriel Jesus. Spurs ko

Di seguito le prime pagine della stampa inglese, di oggi giovedì 12 dicembre 2019:

DAILY MIRROR

"Jesus e la trinità del gol"

Vittoria senza fronzoli del City ieri sul campo della Dinamo Zagabria, per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Tripletta di Gabriel Jesus che aiuta al raggiungimento del clamoroso traguardo dei 500 gol segnati dall'arrivo di Guardiola al club di Manchester.

"Arsenal, Ancelotti nel mirino"

Liberatosi dal Napoli per Carlo Ancelotti potrebbe presto iniziare una nuova avventura. L'Arsenal, infatti, lo vuole come sostituto dell'esonerato Unai Emery.

THE GUARDIAN

"Special One"

Titolo dedicato non a Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, ma a chi ha steso gli Spurs ieri in Champions: Philippe Coutinho. L'ex Liverpool e Barcellona oggi al Bayern è stato il mattatore del 3-1 dei bavaresi sulla formazione del nord di Londra.

DAILY STAR

"Mourinho 'Mullerizzato'"

Tottenham sconfitto dal Bayern Monaco nell'ultimo match della fase a gironi di Champions League. A segno per i bavaresi Thomas Muller, attaccante incubo per Mourinho e degli Spurs oramai da tempo.

DAILY MAIL

"La gioia di Jesus"

Anche qui le attenzioni sono rivole alla vittoria del City sulla Dinamo Zagabria con la tripletta di Gabriel Jesus.