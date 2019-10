Le aperture in Inghilterra - "Manchester Misery". Crisi City e United

© foto di Marco Conterio

Manchester City e Manchester United nel mirino della stampa inglesi. Soprattutto i Red Devils, s'intende, ma fa decisamente rumore il tonfo della banda Guardiola contro il Wolverhampton. Queste le backpages in edicola oggi.

Daily Espress "Adama Buster". Colpito e affondato, il Manchester City cade sotto i gol di Traore e Guardiola ammette che ora il Liverpool è favorito per il titolo. In taglio basso le lacrime di Solskjaer e le scuse per il momento flop dei suoi.

Star "There for the taking". Espirito Santo benedice il Manchester City con due gol e mette in mostra la vulberabilità degli assi di Guardiola che ora ammette che il Liverpool è favorito. Altri titoli: Rashoford che piange mentre il Newcastle vince, Pochettino che ha bisogno della sosta come nessun altro in Inghilterra e forse in Europa...

Guardian "Manchester Misery". S'impenna la crisi di Solskjaer e la corsa al titolo del City subisce un colpaccio.

Sun "Look away now". Distogliere lo sguardo adesso: il gioco di parole del tabloid è anche riferito alle foto di Otamendi e Maguire, mani in faccia, dopo il "Manchester Double disaster".

Telegraph "Manchester Misery". La foto è praticamente la stessa di tutti gli altri quotidiani, Otamendi e Rashofrd disperati dopo i rispettivi ko.