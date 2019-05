Le aperture in Inghilterra - Sanchez scaricato dallo United. C'è l'Inter

© foto di Luca Bargellini

Stampa inglese divisa a metà fra il cricket e il mercato dei top club inglesi. Per quanto riguarda il secondo tema al centro delle attenzioni c'è il futuro di Alexis Sanchez, attaccante cileno del Manchester United. Unica eccezione l'apertura del Sun.

Daily Mirror

Titolo abbastanza chiaro per il quotidiano "Ti pagheremo 12 milioni di sterline per non giocare per noi". Riferimento, come anticipato, all'ex Barcellona Sanchez che lo United vuole cedere ad ogni costo nella finestra di mercato estiva. Sul cileno, come già emerso c'è l'Inter. Sempre in partenza dai Red Devils ci sono anche Paul Pogba e Romelu Lukaku.

Daily Express

Anche qui il centro delle attenzioni è sul cileno del Manchester United. "Dodici milioni di sterline per andartene" è il titolo del quotidiano che poi rilancia l'ipotesi di un prestito all'Inter.

Daily Star

"Dodici milioni di sterline per non giocare" è invece il titolo scelto dallo Star per raccontare la situazione legata a Sanchez che a questo punto è da considerarsi fuori dal Manchester United.

Sun

Unica eccezione all'egemonia del caso Sanchez-United sulla stampa inglese è quella del Sun che affronta ancora il tema della possibile estromissione del Manchester City dalle prossime competizioni UEFA a causa dei presunti illeciti amministrativi. Anche qui il titolo è molto chiaro: "Vendetta". "Il City - si legge - pensa che lo United e gli altri top club europei stiano lavorando contro di loro. Rabbia all'Etihad per il danno causato dai documenti trapelati".