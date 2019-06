I quotidiani inglesi dedicano ampio spazio al successo della nazionale inglese femminile contro il Giappone. La squadra di Phil Neville, grazie al 2-0 ottenuto, ha strappato il pass per il passaggio del turno. Il Mirror dedica ampio spazio all'affare Pogba-Juventus, secondo il tabloid britannico i bianconeri sono in vantaggio sul francese. Il Sun, nella sezione dedicata allo sport, parla di Lukaku e il suo possibile trasferimento all'Inter.

Sun Sport - "Luk who's walking"

Mirror Sport - "Torna alla Juve, Pogba"

Metro Sport - "It's all white on the night"

The Daily Telegraph - "White hot"