Le aperture in Spagna - Eriksen vuole il Real. Messi al Cirque du Soleil

© foto di Simone Bernabei

Queste le aperture dei quotidiani spagnoli di oggi, venerdì 11 ottobre:

- Marca

"Eriksen lo tiene claro", titola stamani il quotidiano vicino al Real Madrid. Il danese non starebbe facendo granchè per nascondere la propria voglia di vestire la maglia del Real già a gennaio, come dimostra il recente nuovo rifiuto alla proposta di rinnovo del Tottenham.

- As

"Haland goles de futuro". Parla di mercato l'altro quotidiano vicino ai Blancos, spiegando come il club sia sulle tracce di Erling Braut Haland, attaccante 19 del Salisburgo che questa stagione ha già messo a segno 18 reti.

- Mundo Deportivo

"Magico", scrive MD sopra una foto di Leo Messi acclamato dallo staff del Cirque du Soleil dopo avergli dedicato un'opera intitolata "Messi10 by Cirque du Soleil".

- Sport

"Messi Universal". La Pulce ha assistito allo spettacolo del Cirque du Soleil a lui dedicato, all'evento presenti i compagni, i familiari e bona parte della dirigenza. Quindi un focus su De Jong, con l'ex Ajax che ha avuto un grande impatto immediato con i blaugrana.