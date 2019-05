Le aperture in Spagna - L'anno nero del grande Real

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 20 maggio 2019. È tempo di bilanci dopo la fine del campionato avvenuta nel weekend.

As

"Afoso finale"

Il Real Madrid chiude LaLiga con dodici sconfitte ed è stato fischiato dal suo pubblico. Setién se ne va dal Betis dopo aver vinto al Camp Nou e al Bernabéu.

Marca

"Muy deficiente"

Il Real Madrid chiude una stagione vergognosa con la dodicesima sconfitta e chiude la Liga con 19 punti in meno del Barcellona. Il Bernabéu saluta con sonori fischi a una squadra senza anima. L'unica ovazione per Keylor Navas, alla sua partita d'addio. Zidane non ha fatto giocare l'ultima partita a Bale.

Mundo Deportivo

"Storico"

Il Barça chiude LaLiga con 19 punti sul Real Madrid, massimo vantaggio. Messi segna il suo sesto "Pichichi" (36 gol) eguagliando Telmo Zarra.

Sport

"Storico +19"

Il Barça chiude la Liga con un record di punti di scarto sul Real Madrid, che ha subito la dodicesima sconfitta. Messi ha realizzato una doppietta nel campo dell'Eibar e ha quattro gol di vantaggio su Mbappé nella classifica della Scarpa d'Oro.

L'Esportiu

"Doppietta d'oro"

Messi segna i gol del Barcellona all'Eibar e si assicura di fatto la Scarpa d'Oro.

Super Deporte

"Abbiamo la Coppa!"

Il Valencia non si è mai arreso. La squadra ce la fa dopo un anno molto duro e ora testa alla finale di Copa del Rey contro il Barcellona.

Estadio Deportivo

"Nuova era"

Il Betis e Quique Setién mettono la parola fine alla sua avventura come tecnico biancoverde dopo aver chiuso la stagione con un altro assalto al Bernabéu, finale in bellezza e decimo posto in classifica.