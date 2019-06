Di seguito le prime pagine dei quotidiani spagnoli di oggi giovedì 27 giugno 2019:

AS

"Moreno, il nuovo selezionatore visita AS". Il nuovo commissario tecnico della Spagna ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano iberico per parlare della sua nuova esperienza con la selezione spagnola.

Marca

"Guardiola chiede a Isco". Spazio al mercato e alle richieste del Manchester City: il manager dei citizens vuole il giocatore spagnolo in uscita dal Real Madrid per poter puntare alla Champions League.

Mundo Deportivo

"Dembélé, la chiave per Neymar". Il caso Neymar tiene banco, il Barcellona potrebbe utilizzare l'ex Borussia per arrivare all'asso brasiliano. Sicuramente le trattative si intensificheranno nei prossimi giorni.

Sport

"Il PSG chiede anche Dembélé". I parigini vogliono arrivare al calciatore blaugrana, sicuramente verrà inserito nella trattativa che riporterà Neymar in Liga.