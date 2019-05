© foto di Gaetano Mocciaro

Di seguito le aperture spagnole di oggi martedì 28 maggio 2019:

As

"Ramos chiede di andare gratis in Cina"

Il capitano ha sollecitato il foglio di via. Florentino, a Onda Cero: "Gli ho detto che il Madrid non può lasciarlo andare così. Il suo ingaggio è il più alto della rosa".

Marca

"Non lasceremo Ramos uscire gratis"

Evidenziate le parole di Florentino Pérez che ha parlato a El Transistor.

Mundo Deportivo

"Allenatori in orbita"

Panchina Barcellona: se Valverde non resta ci sono opzioni di livello nel mercato allenatori. Koeman ha il profilo e il DNA blaugrana ma ce ne sono altri da scegliere: Allegri, Ten Hag, Bob Martinez, Emery o Laurent Blanc.

Sport

"Contatto Robert Martinez"

Il Barça sonda l'attuale commissario tecnico del Belgio se Ernesto Valverde non continua la prossima stagione. Il club si riunirà con il tecnico blaugrana per valutare la situazione e prendere la miglior decisione possibile per