Le aperture in Spagna - Polemiche sul ritorno di Luis Enrique come ct

© foto di Simone Bernabei

Queste le aperture dei quotidiani spagnoli di oggi, mercoledì 20 novembre 2019:

Marca

"Non è la stessa cosa essere allenati da Luis Enrique o da Robert". Il quotidiano Marca apre così la propria edizione odierna parlando del ritorno di Luis Enrique sulla panchina della Spagna. Il titolo è la parafrasi del pensiero del presidente federale Luis Rubiales, che ha spiegato così il ritorno di Lucho.

AS

"Aqui no hay quien viva". La questione Luis Enrique ha creato forti discussioni in Spagna, col presidente Rubiales che non ha chiarito se l'oramai ex ct Moreno si sia dimesso o sia stato esonerato.

Mundo Deportivo

"Relevo polemico". Anche il Mundo Deportivo torna sull'argomento, inevitabilmente, e spiega come fra Luis Enrique e l'oramai ex amico Robert Moreno sia scoppiata una vera e propria tensione.

Spot

"Relevo con ruptura". Luis Enrique sarà il ct della Spagna fino al Mondiale in Qatar, ma l'addio di Robert Moreno non è stato tranquillo. Lucho infatti ha preteso che il suo ex vice fosse allontanato in maniera istantanea.