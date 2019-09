Le aperture in Spagna - Senza centrocampo e nel mirino: crisi Zidane

Zinedine Zidane e il Real Madrid nell'occhio del ciclone dopo la sconfitta è il principale tema di discussione in Spagna. Queste le aperture dei quotidiani iberici di oggi.

AS - "Senza centrocampo", quattro ex giocatori dei blancos analizzano i problemi del Real Madrid: mediana in difficoltà dopo le cessioni di Ceballos, Llorente e Kovacic, così che gli "scarti" Bale e James sono ora imprescindibili. Segnali di cattiva programmazione. E l'addio di Keylor non aiuta.

Marca - "Nel mirino". C'è Zidane, ovviamente: la debacle di Parigi pesa sul futuro del tecnico transalpino. Lo spogliatoio del Real Madrid, spiega il quotidiano, ne mette in discussione le scelte. Spazio anche per Xavi: "La Champions non deve essere un'ossessione per il Barcellona".

Mundo Deportivo - "Crisi blanca". Cosa non usuale, anche i catalani guardano in casa delle merengues come tema d'apertura: la sconfitta di Parigi fa scattere tutti gli allarmi per la società guidata da Florentino Perez.

SPORT - "Messi mania". Unico a non confrontarsi con i problemi del Real, il giornale diretto da Jacob Sánchez Gallego apre con la grande folla presente alla presentazione di una nuova marca di abbigliamento guidata da sua sorella Maria Sol. Spazio anche al bilancio del Barça: "Superiore al miliardo".