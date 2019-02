Le pagelle del Barcellona - ter Stegen miracoloso. Coutinho sterile

Risultato finale: Athletic Bilbao-Barcellona 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ter Stegen 7,5 - Sfodera una serie di parate clamorose custodendo miracolosamente la propria porta inviolata.

Sergi Roberto 6 - Controlla disciplinatamente la fascia destra non appoggiando, come di consueto, la manovra offensiva.

Piqué 6,5 - Guida responsabilmente la difesa di Valverde effettuando un paio di chiusure degne di nota.

Lenglet 6 - Affianca diligentemente Piqué non commettendo grosse sbavature in fase difensiva (dall'88' Vermaelen sv - Subentra a Lenglet donando energie fresche, nei minuti finali, alla retroguardia blaugrana).

Semedo 5,5 - Ricopre il ruolo di terzino sinistro subendo, più del previsto, la scorribande biancorosse.

Rakitić 5,5 - Veste timidamente i panni della mezzala non creando grossi grattacapi alla difesa avversaria.

Sergio Busquets 5,5 - Tocca un cospicuo numero di palloni giocando, per lo più, in orizzontale.

Vidal 5,5 - Corre generosamente in mezzo al campo non risultando impeccabile in fase di palleggio (dal 63' Aleñá 6 - Sostituisce Vidal aumentando il tasso tecnico del centrocampo di Valverde).

Messi 6,5 - Salta sistematicamente uno o più avversari cercando, e non trovando, la giocata decisiva.

Suárez 5,5 - Lotta contro l'intera difesa biancorossa faticando, il più delle volte, a rendersi pericoloso.

Coutinho 5 - Fatica ad entrare correttamente in partita disputando una prestazione decisamente anonima (dal 75' Dembélé 5,5 - Prende il posto di Coutinho non ricevendo i giusti rifornimenti per accendersi).