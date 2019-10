Le pagelle del Bayern - Gnabry gol e assist, Coutinho in ombra

Risultato finale: Augsburg-Bayern Monaco 2-2.

Neuer 6 - Subisce due reti su cui può fare ben poco, al 1' e al 92'. Nel mezzo, 90 minuti di ordinaria amministrazione.

Pavard 5 - Lascia colpevolmente solo Richter in occasione del gol-lampo dell'Augsburg, e non è preciso nemmeno nel finale quando Finnbogason si fa trovare pronto al centro dell'area per il 2-2.

Martinez 5,5 - Qualche incertezza contro un avversario tutto sommato non irresistibile.

Süle n.g. - Costretto ad abbandonare subito il campo per un infortunio rimediato in seguito ad caduta scomposta. Dal 13' p.t.: Alaba 6 - Si posiziona sulla fascia sinistra e fornisce l'adeguata spinta.

Hernandez 6 - Con l'ingresso di Alaba si sposta in posizione centrale. Ingaggia un duello senza esclusione di colpi con Richter.

Thiago 6 - Ordinato nella sua manovra a centrocampo, sfiora il gol a fine primo tempo con un gran tiro che solo il salvataggio in extremis di Jedvaj può togliere dalla rete.

Kimmich 6 - Fa molto movimento in particolare in fase offensiva per supportare il reparto d'attacco. Nella ripresa cala un po' la concentrazione e risulta meno efficace.

Gnabry 7 - E' il più propositivo nell'undici del Bayern, serve un ottimo pallone a Lewandowski per l'1-1 e poi coglie un clamoroso palo con una girata che meritava più fortuna. Si rifà nel secondo tempo con un'azione da manuale ed un tiro preciso al millimetro. Dal 42' s.t.: Goretzka n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Coutinho 5,5 - Del tutto in ombra nel primo tempo, si accende ad inizio ripresa sfiorando in due occasioni il gol, ma è solo un fuoco passeggero e presto il brasiliano sparisce nuovamente dai radar. Dal 36' s.t.: Muller 5,5 - Spreca due occasioni clamorose nel finale, occasioni che pesano ancor di più alla luce del pareggio a tempo scaduto di Finnbogason. Superficiale.

Coman 6,5 - Esercita un pressing costante sull'out di sinistra, andando a servire moltissimi cross a beneficio dei compagni. Inesauribile.

Lewandowski 6,5 - Si fa trovare pronto per spizzare di testa il bel cross di Gnabry. E' una certezza nell'attacco del Bayern, sempre nel posto giusto per ricevere i suggerimenti dei rifinitori o per agire di sponda.