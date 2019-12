Le pagelle del Bayern - Magia di Coutinho, Davies una freccia a sinistra

Risultato finale: Bayern Monaco-Tottenham 3-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Neuer 6 - Attento sulle conclusioni del Bayern, regista aggiunto quando deve usare i piedi. Incolpevole sul gol di Sessegnon, nel finale chiude lo specchio a Son.

Pavard 6 - Qualche sbavatura nella fase centrale del primo tempo, ma buono il suo contributo nell’accompagnare l’azione chiamando Gazzaniga alla parata.

Javi Martinez 6 - Tiene in gioco Sessegnon in occasione del momentaneo 1-1, per il resto controlla bene Lucas Moura (Dall’87’ Goretzka sv).

Boateng 6,5 - Guida la retroguardia con autorità, chiude bene tutti gli spazi per gli attaccanti del Tottenham.

Davies 6,5 - Quando accelera è imprendibile. Cerca il fondo e quasi sempre lo ottiene. Da un suo palo nasce la rete di Muller.

Thiago Alcantara 6 - Si abbassa per aiutare la difesa quando gli Spurs si fanno vedere in attacco, preciso nell’impostare la manovra.

Kimmich 6 - Vertice basso del centrocampo biancorosso, recupera molti palloni ed è un difensore aggiunto quando il Tottenham spinge.

Coutinho 7 - Anche da posizione più arretrata è sempre un pericolo per gli avversari. Una traversa, diverse occasioni e un gol che è una perla. Che non sia una ripartenza con la maglia del Bayern.

Coman 6,5 - Bello il duello con Walker-Peters sulla sinistra, sblocca il punteggio con un chirurgico diagonale. Poi l’infortunio che lo costringe ad uscire anzitempo (Dal 28’ Muller 6,5 - Impiega un quarto d’ora a scrivere il suo nome nel tabellino del match con un grande rilesso).

Gnabry 6,5 - Prima punta atipica, non lascia punti di riferimento. Quando viene allargato sulla destra fa vedere gli spunti migliori.

Perisic 6 - Da prima punta ha poche occasioni, molto meglio quando viene spostato sulla corsia di sinistra (Dall’86’ Zirkzee sv).