Le pagelle del Bayern - Perisic assist-man, Thiago disegna calcio

Risultato finale: Bayern Monaco-Stella Rossa 3-0

© foto di Imago/Image Sport

Neuer 6 - Al tredicesimo pasticcia con i piedi e regala un corner ai serbi. La serata è però di quelle dal coefficiente di difficoltà ai minimi termini: inserisce il pilota automatico e mantiene la porta inviolata.

Kimmich 6,5 - Vince buona parte dei round dell'avvincente duello in velocità con Jander. Prima lo spavento per il colpo alla caviglia, poi il sospiro di sollievo e la solita prova di quantità ed estro.

Pavard 6 - L'intesa con Sule si sta affinando. Si muove in armonia con il compagno di reparto, e con la giusta tempistica. Cerca anche il jolly con un destro pretenzioso da distanza impossibile.

Sule 6 - Approfitta della passività dell'attacco serbo e chiude preventivamente ogni tentativo di incursione avversario. Controlla Pavkov e soci con buon senso dell'anticipo e la solità fisicità straripante.

Hernandez 6 - Sembra perdersi dopo una partenza promettente, anche se in realtà alla distanza distilla gli affondi a sinistra e gestisce con maggiore lucidità le iniziative della Stella Rossa sul suo lato.

Tolisso 6,5 - Complementare a Thiago Alcantara per la struttura fisica imponente, cui abbina un buon bagaglio tecnico. Ampiamente coinvolto nelle trame corali del Bayern, ha anche l'occasione di graffiare a inizio gara con un destro che colpisce in pieno Milunovic. (Dal 65' Javi Martinez 6 - Guadagna il piazzato da cui ha origine il terzo gol).

Thiago Alcantara 7 - Fa scuola, da quella mattonella. Padronanza sublime, ma che non sorprende più. Dalla sua adesso ha anche l'esperienza, che gli consente di gestire ogni disimpegno con calma invidiabile. La ciliegina è l'assist telecomandato per Muller.

Perisic 6,5 - Elemento di rottura rispetto alla fantasia di Coutinho e Coman. La mossa di Kovac, però, paga: sbaglia qualche scelta, ma è suo l'assist al bacio per l'uno a zero dello stesso Coman. Nella ripresa colpisce la traversa dopo un colpo da taekwondo. (Dal 66' Gnabry 6 - Dà vivacità all'attacco dopo l'ingresso).

Coutinho 6,5 - Tutti in piedi al quarantesimo dopo il gol di tacco che varrebbe il raddoppio, ma vanificato dall'offside giustamente segnalato dall'assistente di Madden. Il tandem con Thiago Alcantara è per palati fini, e sancisce il dominio assoluto dei bavaresi in palleggio. (Dall'83' Muller 6,5 - La chiude in volée, su assist di Thiago Alcantara).

Coman 6,5 - Per sbloccare il parziale gli basta spingere in porta di testa un cioccolatino di Perisic. Si ridesta dopo un avvio un po' in sordina, poi sale in cattedra e mette in crisi la difesa serba con la sua imprevedibilità.

Lewandowski 6,5 - Più sprecone del solito, ma non delude al ritorno in Champions: in maniera un po' fortunosa taglia le gambe alla Stella Rossa in spaccata da un metro. Riferimento ideale per le macchinazioni del terzetto alle sue spalle.