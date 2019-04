Le pagelle del Benfica - Joao Felix, un predestinato. Jardel distratto

Risultato finale: Benfica-Eintracht Francoforte 4-2

Vlachodimos 6 - L'Eintracht calcia pochissime volte in porta, imparabili le conclusioni di Jovic prima e Paciencia poi. Nel finale viene impegnato più spesso ma non si fa trovare impreparato.

Corchia 5,5 - Si vede pochissimo in fase di spinta, qualche scorribanda soltanto nella seconda parte di gara. In fase difensiva soffre la tecnica di Kostic, il dieci dell'Eintracht lo manda spesso in difficoltà. (Dal 66' Pizzi 6 - Svolge il suo compitino senza strafare).

Ruben Dias 7 - Si conferma uno degli elementi più interessanti della formazione di Bruno Lage e dalla nuova nidiata di talenti lusitani, non sbaglia un intervento e una scelta di tempo. Nel secondo tempo mette la ciliegina sulla torta, su azione di corner realizza la rete del tris portoghese.

Jardel 5 - Una dormita che poteva costare caro, legge male un rimbalzo e apre uno spazio interessante per Jovic. Nel secondo tempo si ripete, nonostante il grande fisico si fa sovrastare da Paciencia che riapre i giochi in ottica qualificazione.

Grimaldo 6,5 - Inizia con il freno a mano tirato, con il passare dei minuti comincia a macinare metri lungo la corsia mancina. Nella ripresa domina in lungo ed in largo servendo anche l'assist per la tripletta di Joao Felix.

Rafa Silva 6,5 - Prezioso. L'esterno lusitano fa da spola tra centrocampo e attacco, presidia la corsia destra e subisce anche alcuni colpi proibiti. Colpisce anche un palo, tutto vano per fuorigioco. (Dal 60' Seferovic 5,5 - Ha l'occasione per chiudere definitivamente il discorso qualificazione, si divora il quinto gol e nell'azione seguente arriva la rete di Paciencia).

Samaris 6,5 - Legna e imposta, di sciabola e di fioretto. Il centrocampista greco domina nella propria porzione di campo, innumerevoli i palloni recuperati ed è abbastanza preciso e pulito in impostazione. (Dal 85' Zivkovic sv).

Fejsa 5,5 - Rischia di rovinare la sua prestazione per il marchiano errore del primo tempo, si addormenta e regala la sfera del momentaneo pareggio all'Eintracht. Rimane l'unico neo della sua partita.

Cervi 6 - L'argentino gioca a tutta fascia, quando penetra in area di rigore prova a mettere in difficoltà Trapp. In più di un'occasione apre spazi interessanti per le sovrapposizioni di Grimaldo.

Gedson Fernandes 6,5 - Parte attaccante, svaria su tutto il fronte d'attacco prima di terminare da terzino destro. Il tutto fare di Bruno Lage, si procura il calcio di rigore dal quale nasce il vantaggio del Benfica e l'espulsione di N'Dicka.

Joao Felix 8,5 - Al Da Luz sta nascendo una stella. Prime reti in Europa, roboante tripletta nella serata di Lisbona in mezzo a giocate semplici ma imprevedibili per la difesa avversaria. Intelligenza tattica fuori dal comune, freddezza sotto porta da attaccante navigato. Ha tutti i mezzi per esplodere, il futuro del calcio lusitano è tutto suo.