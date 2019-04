Le pagelle del Borussia - Reus spaesato, straordinari per Bürki

Risultato finale: Bayern Monaco-Borussia Dortmund 5-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bürki 6,5 - La cinquina pesa ma risulta comunque il migliore dei suoi. Costretto agli straordinari da un tiro al bersaglio del Bayern, salva spesso la porta giallonera.

Piszczek 5,5 - Gioie e dolori, fa una gran fatica a contenere le sfuriate di Coman, ma cerca anche di proporsi in avanti.

Dal 25' s.t.: Wolf n.g. - Entra quando ormai la gara non ha più nulla da dire.

Akanji 5 - La sua non sarebbe una prestazione da dimenticare, ma commette un errore fatale sul 4-0 dimenticandosi di Gnabry nel cuore dell'area.

Zagadou 4 - Intimidito, commette un errore dietro l'altro pagando l'inesperienza dei suoi 19 anni. Imperdonabile il passaggio in orizzontale con Lewandowski a pochi passi.

dal 1' s.t.: Weigl 5,5 - Rimedia come può alla fragilità difensiva mostrata nel primo tempo, ma va comunque in affanno in alcune occasioni.

Diallo 5 - Qualche idea per la costruzione della manovra ma troppo poco per permettere al Borussia di affacciarsi dalle parti di Neuer. Sulla sua corsia Gnabry fa il bello e il cattivo tempo.

Sancho 5,5 - Tanta corsa, ma spesso a vuoto, anche per la mancanza di soluzioni per costruire gioco nel cuore del centrocampo.

Witsel 5 - Avulso dalla manovra, non riesce mai ad accendere la luce nella pur nutrita mediana del Borussia.

Dahoud 5 - Si rende protagonista di un episodio che avrebbe potuto incanalare il match in tutt'altra direzione, cogliendo un clamoroso palo ad appena 7' dall'inizio. Non molto altro nel suo repertorio di giornata.

Dal 17' s.t.: Götze 5 - Pochissimi palloni giocati, inizialmente sembra riuscire a dare una spinta al demoralizzato Borussia, ma anche lui si perde presto nelle trame bavaresi.

Delaney 5,5 - Si rivela più utile nei compiti difensivi e nell'interdizione, piuttosto che nella costruzione del gioco. Incompleto.

Bruun Larsen 4,5 - Inconsistente nella manovra offensiva, manca il suo apporto anche in fase di copertura per raddoppiare su un incontenibile Gnabry.

Reus 5,5 - Appaiono subito frustrate dall'andamento della gara le sue seppur timide velleità offensive. All'occorrenza si improvvisa difensore per disinnescare i calci piazzati avversari. Spaesato.