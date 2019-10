Le pagelle del Chelsea - Batshuayi e Pulisic entrano e decidono

Risultato finale Ajax-Chelsea 0-1

Kepa 6 - Nulla poteva sul gol poi annullato a Promes mentre sulla conclusione di Alvarez viene salvato dal palo. Alla fine la sua porta resta inviolata.

Azpilicueta 6 - Ci mette tutta l'esperienza in una gara complicata. Si divora una bella occasione a fine primo tempo, non inquadrando nemmeno la porta.

Zouma 6.5 - Ha la lucidità per chiudere perfettamente con svariate diagonali difensive e sbarrare l'accesso a Promes. Ottima partita per il centrale, di personalità.

Tomori 6.5 - Nessuna paura per il giovane centrale chiamato a sostituire i big infortunati. Roccioso e abile negli anticipi, riparte con coraggio palla al piede dalla difesa.

Alonso 6 - Una partita di contenimento per l'esterno, che si risparmia le solite fughe in avanti. Sbroglia un paio di situazioni e rilancia la squadra con qualità.

Kovacic 6 - Cerca con successo di spezzare il gioco avversario. Grazie alle sue accelerazioni crea superiorità numerica, non fa mancare gli inserimenti.

Jorginho 6 - La manovra passa sempre dai suoi piedi. Anche in una gara dai ritmi altissimi, riesce sempre a battere il tempo giusto. Ci mette aggressività, quando serve.

Mount 6 - Talento cristallino e giocate di qualità. Una fucina di idee da regalare ai compagni e iniziative personali, cala vistosamente nel secondo tempo.

Willian 5.5 - Non si accende mai, piuttosto resta troppo evanescente e fumoso. Non si contano azioni pericolose nelle quali il trequartista risulti pericoloso. (Dal 66' Pulisic 7 - Chance a gara in corso per l'ex Dortmund che rivitalizza il Chelsea. Tante occasioni e l'assist per il gol di Batshuayi).

Hudson-Odoi 5.5 - Si muove bene sulla propria trequarti ma le scelte finali non sono mai azzeccate. Lampard comunque gli dà una chance fino alla fine. (Dal 90' James s.v.).

Abraham 5.5 - Non lesina duelli e spallate ma resta chiuso tra Veltman e Blind. Non trova le giocate in profondità che di solito gli riescono e manca di lucidità. (Dal 71' Batshuayi 7 - Entra e si divora il vantaggio. Si fa perdonare con il gol decisivo a quattro minuti dalla fine).