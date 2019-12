Le pagelle del Chelsea - Jorginho, l'uomo della scossa. Super Willian

Risultato finale: Arsenal-Chelsea 1-2

Kepa 6 - Non ha alcuna responsabilità sulla rete realizzata da Aubameyang, per il resto non viene mai veramente chiamato in causa dal forte attacco della squadra di Arteta.

Rudiger 5,5 - Non una grande prestazione per l'ex Roma, meglio quando da terzo si sposta a difensore centrale della retroguardia a quattro. Prova spesso il cambio di gioco, sempre errato.

Zouma 6 - Soffre maggiormente sulla corsie laterali che al centro la squadra di Lampard, l'ex Crystal Palace non demerita e prova a guidare con personalità la linea difensiva dei Blues.

Tomori 6 - Da terzo di sinistra a terzino destro, due ruoli cambiati nel giro di trenta minuti. Meglio nella seconda posizione, ha spazio per affondare lungo la destra e dispensare traversoni. (Dal 59' Lamptey 6,5 - Davvero un bel esordio per questo giovanissimo esterno destro, tanta personalità ed intraprendenza lungo la corsia di competenza).

Azpilicueta 6 - Il capitano è come sempre uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca, sulla destra soffre maggiormente la tecnica di Aubameyang mentre quando si sposta a sinistra ha più spazio per offendere.

Kanté 6 - Uno di quei calciatori che per spirito di sacrificio merita la sufficienza, corre per i compagni mentre manca in fase di costruzione ma ha il merito, con un grande recupero, di negare la gioia del gol a Lacazette.

Kovacic 5 - Una scelta sbagliata quello di schierarlo nei due di centrocampo, più falloso che utile alla manovra. Un piccolo passo positivo dall'ingresso in campo di Jorginho ma delude. (Dal 71' Hudson-Odoi 6 - Senza dubbio positivo il suo ingresso in campo).

Emerson 5 - Una prova stranamente ed indubbiamente negativa per l'ex Roma, sverniciato in più di un'occasione dalla velocità di Nelson. Marcatura la sua troppo morbida su Aubameyang che approfitta per spedire il pallone in rete. (Dal 35' Jorginho 7 - Lampard preferisce prima 3-4-3 per poi tornare a gara in corso ad un centrocampo a tre, entra l'ex Napoli e il Chelsea svolta. Dà ordine alla manovra e sigla, con un pò di fortuna, la rete del momentaneo pareggio).

Willian 7 - L'unico che prova a tenere alti i giri del motore dell'attacco dei Blues per tutto il corso della sfida, lungo la corsia destra si rende attivo e crea superiorità numerica. Nel finale è devastante, suo il contropiede dal quale nasce la rete di Abraham.

Mount 6 - Primo tempo da dimenticare in fretta, meglio nella ripresa quando ha più palloni per rendersi pericoloso. Batte il calcio di punizione sul quale avviene l'errore di Leno per il momentaneo pari di Jorginho.

Abraham 6,5 - Mai concedere spazio a questo ragazzo, anche nelle giornate in cui non sembra essere in palla. Decisivo quando chiamato realmente in causa, finta di corpo e destro che vale la vittoria per il Chelsea.