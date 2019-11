Le pagelle del Chelsea - Pulisic imprendibile, Abraham in doppia cifra

Risultato finale: Chelsea-Crystal Palace 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kepa 6 - Si sporca per la prima volta i guanti a tre minuti dalla fine della partita, riassunto della pochezza offensiva del Crystal Palace. Osserva da posizione privilegiata la facile vittoria del Chelsea.

James 6,5 - Probabilmente galvanizzato dalla prima rete in Champions League, il giovanissimo terzino del Chelsea si rende protagonista di una grande partita. Non accusa emozione, spinge tanto e marca bene un cliente scomodo come Zaha.

Tomori 6 - Sufficienza di stima per il centrale, il Crystal Palace praticamente non si rende mai pericoloso in zona offensiva facilitando il lavoro ai difensori dei Blues. Pomeriggio tranquillo.

Zouma 6 - Discorso identico a quello fatto per Tomori, l'ex Everton magari rende più divertente il suo pomeriggio alla ricerca del gol personale su ogni azione di calcio piazzato.

Emerson 6 - Non parte benissimo, si prende un giallo ed appare nervoso. La sua prestazione migliora con il passare dei minuti e si fa trovare sempre pronto in sovrapposizione dialogando con Pulisic.

Kanté 6 - Dopo un mese torna in campo, non è il folletto tutto corsa ammirato fino alla scorsa stagione visto che manca di lucidità ma il suo lavoro è prezioso. L'arma in più per Lampard.

Kovacic 6,5 - Qualità al potere per il centrocampo del Chelsea, in alcuni frangenti della partita il croato danza sulla sfera. Serie di slalom interessanti come il lavoro in fase di non possesso.

Willian 6,5 - Fascia di capitano al braccio e giornata di grazia, non segna ma è uno degli uomini più pericolosi del Chelsea. Fa ammonire due avversari, fa ammattire Zaha e serve, con una grande giocata, l'assist vincente per Abraham.

Mount 5,5 - Stranamente poco lucido il trequartista inglese, spesso cercato dai compagni ma meno incisivo rispetto al solito. Subisce negativamente la grande pressione ai suoi danni di Kouyaté. (Dal 88' Gilmour sv).

Pulisic 7 - La sua stagione non era cominciata sotto la migliore stella, prima partita in panchina e pochi spunti interessanti. Adesso si è preso definitivamente il Chelsea, giocate, gol sfiorati e la rete che chiude definitivamente l'incontro. (Dal 81' Hudson-Odoi sv).

Abraham 7 - Un primo tempo sonnecchiante, prova a svariare su tutto il fronte offensivo ma non trova il modo di superare la linea a quattro di Hodgson. Nella ripresa entra con la carica giusta, riceve un pallone e lo trasforma in oro che vale il decimo sigillo stagionale. (Dal 73' Batshuayi 6 - Da un suo tentativo nasce il secondo gol di Pulisic).