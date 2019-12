Le pagelle del Chelsea - Willian devastante, Kovacic delude

Risultato finale: Chelsea-Lille 2-1

© foto di Federico Gaetano

Kepa 6 - I primi palloni del secondo tempo li tocca al 15' minuto. Serata senza troppi patemi fino all'80', si limita a muoversi nell'area piccola per evitare di prendere troppo freddo. Ha poche colpe sul gol subito, corre qualche brivido nel finale.

Azpilicueta 7.5 - Personalità ed esperienza, domina durante tutta la sfida e segna il secondo gol, decisivo per la qualificazione. Da evidenziare anche la gestione nel momento complicato della sfida.

Zouma 6 - Non corre mai pericoli, gestisce molto bene tutti i pallone che piovono dalle sue parti. Serata tranquilla, quando può si fa vedere anche in attacco. Poteva fare meglio su Remy in occasione del 2-1 dei francesi.

Rudiger 6.5 - Gestisce la linea come il compagno di reparto e non va mai in difficoltà, domina soprattutto sui lanci lunghi: annulla Remy anche in velocità, sui corner a favore diventa un pericolo costante.

Emerson 6.5 - Nella prima ora di gioco è costantemente nella metà campo avversaria, diventa un attaccante aggiunto. Nel finale cala come tutta la squadra, ma gioca comunque una buonissima partita.

Kanté 6.5 - La fotografia del suo match sta tutto nell'accelerazione di 70 metri e nel corner guadagnato dopo uno sforzo simile. Sacrificio costante, non si ferma mai. Nel finale recupera un paio di palloni decisivi.

Jorginho 6 - Gestisce molto bene il pallone, va sempre sul sicuro e non forza mai nemmeno quando il risultato è ormai acquisito. Sempre al centro dell'azione, non soffre mai.

Kovacic 5.5 - Partita dai due volti: nella prima frazione sbaglia anche i passaggi più semplici, nella ripresa è più propositivo e prova anche la conclusione. La prestazione rimane insufficiente, deve migliorare nell'approccio. (Dal'82' Mount s.v.).

Willian 7 - Le sue accelerazioni diventano un bel problema per i francesi già nel primo tempo, ogni strappo è sinonimo di azione pericolosa. Pied va in crisi, lui ne approfitta.

Abraham 7.5 - Qualche sbavatura, ma solita prestazione eccellente in entrambe le fasi. Si muove bene, non forza mai la giocata e gioca con intelligenza. Senza dimenticare il gol, il tredicesimo in questa stagione. (Dal 71' Batshuayi 6 - Buon ingresso in campo, sfiora la rete con una buonissima girata nell'area piccola).

Pulisic 7 - Non inizia con il piede premuto sull'acceleratore, ma la prima occasione del match è la sua. Quando si accende diventa imprendibile, ogni accelerazione diventa un'azione pericolosa. Gli manca soltanto il gol. (Dal 62' Hudson-Odoi 5.5 - Entra male in campo, sbaglia anche le giocate più facili).